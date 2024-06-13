Спасатели в ДНР тушили крупный пожар и спасли больше 100 гектаров урожая

Пожарные в ДНР смогли отстоять во время крупного пожара около 112 гектаров урожая, а также 20 домов. Подробности в четверг, 13 июня, приводит официальный канал МЧС России в социальных сетях.

Так, по данным пресс-службы экстренного ведомства, пожар произошел в Александровке. Там вечером в четверг загорелся камыш, а также сухая трава на 32 гектарах. Но в этот же период дул сильный ветер, и возгорание могло перейти на жилые дома и поле с пшеницей.

В итоге природное ЧП было ликвидировано силами 15 спасателями МЧС, а также тремя машинами. К счастью, обошлось и без пострадавших. Другие подробности происшествия уточняются.