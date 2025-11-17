Спасатели в течение трех дней вновь будут прочесывать тайгу в поисках Усольцевых

В Красноярском крае возобновилась масштабная операция по поиску семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в тайге осенью. Как сообщил портал Ngs24.ru, повторные поисковые работы рассчитаны на три дня.

Новый этап поисков инициирован по заявке правоохранительных органов. В данный момент спасательный отряд уже работает в труднодоступном Партизанском районе, где и произошло загадочное исчезновение.

Как сообщает издание, официальные структуры воздерживаются от публичных комментариев. Представители красноярской полиции не раскрывают деталей операции, а в Следственном комитете России оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Напомним, что трагедия разыгралась в конце сентября, когда семья Усольцевых отправилась в, казалось бы, безопасный однодневный поход к горе Буратинка и не вернулась. Тогда на их поиски были мобилизованы невиданные силы — более 1500 волонтеров и профессионалов. Несмотря на это, ни людей, ни их следов обнаружить не удалось.

Среди версий произошедшего, которые выдвигали эксперты, фигурировали самые разные предположения, вплоть до одной из самых редких и трагических — возможного удара молнии.

Ранее сообщалось, что поиски семьи Усольцевых могут возобновить только весной.