Спасатели вытащили тело утонувшего в ЯНАО 15-летнего подростка

17 июля в реке утонул 15-летний подросток, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГУ МЧС России по ЯНАО.

Сотрудники «Ямалспаса» получили сообщение, что в Тазовском районе, вечером, утонул подросток. Он отправился со стоянки оленеводов на безымянное озеро, находился один и без присмотра старших.

Спасатели работали на воде и в ходе поисков обнаружили тело: 15-летний уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, умер от утопления. Однако обстоятельства и детали произошедшего еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что член северокорейской делегации Ким Кум Чоль утонул в ходе купания в пруду в Зеленограде.