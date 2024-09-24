Спасателям пришлось вмешаться в сексуальные игры пары из Вологды

В Вологде парень пристегнул девушку к кровати во время сексуальных утех, а после не смог вызволить из плена. Паре пришлось звать на помощь спасателей, пишет Baza.

Горячие игры пары из Вологды закончились неожиданно. 38-летний мужчина по согласию 27-летней возлюбленной пристегнул ее наручниками к кровати, но после окончания оковы не удалось разомкнуть. Как бы «захватчик» не старался, отстегнуть «заложницу» было невозможно.

Тогда пара позвонила в МЧС и объяснила ситуацию. Спасатели приехали по адресу и всего за несколько минут справились с замком, освободив пленницу.

Наручники оказались крепкими. Как отметил мужчина, заковавший возлюбленную, их подарил друг, который ранее работал в полиции.

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