Спасательная операция провалилась: аварийный буксир «Капитан Ушаков» так и не подняли со дна

На Балтийском заводе продолжается затянувшаяся аварийная ситуация с морским спасательным буксиром «Капитан Ушаков». Судно, предназначенное для ВМФ России, уже более 110 дней находится в полузатопленном состоянии у причальной стенки, а запланированные работы по его подъему так и не начались, сообщил портал YAR.MK.RU.

Подрядчиком для осуществления подъема была назначена компания «Балтспецфлот», однако она не приступила к работам в установленный срок. По мнению экспертов, вероятной причиной срыва операции является тяжелое финансовое положение заказчика — Ярославского судостроительного завода (ЯСЗ). На предприятии уже два месяца задерживают заработную плату, а руководство не комментирует причины задержек перед коллективом.

Длительное нахождение судна в воде наносит непоправимый ущерб его дорогостоящему оборудованию. Как отмечают опытные корабелы, за четыре месяца простоя техническое состояние «Капитана Ушакова» значительно ухудшилось.

Судно проекта 23470, оснащенное усиленным корпусом класса Arc4, обладает многофункциональным назначением: тушение пожаров, буксировка крупных объектов, снятие с мели и эвакуация людей. Его строительство началось в 2017 году, на воду он был спущен в 2022-м, а летом 2023 года доставлен в акваторию Балтийского завода для финальной доработки, где 9 августа неожиданно лег на борт и затонул. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.

