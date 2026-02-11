Спасение для беременных: какая простая таблетка из аптечки снижает риск осложнений на 30%

Американские ученые, специализирующиеся на изучении беременности, представили результаты масштабного исследования, подтверждающего связь между приемом аспирина и снижением риска развития преэклампсии. Наблюдения велись на базе государственной больницы в Техасе в течение пяти лет, в исследовании участвовали данные 18457 пациенток, пишет ГР.

Специалисты проанализировали две группы женщин. Первую составили пациентки, наблюдавшиеся до 3 августа 2022 года. Второй группе, обратившейся после этой даты, в рамках новой клинической практики назначался ежедневный прием 162 миллиграммов аспирина независимо от наличия индивидуальных факторов риска. Сравнительный анализ продемонстрировал статистически значимое снижение вероятности развития преэклампсии на 29% в группе, получавшей препарат.

Преэклампсия — серьезное осложнение беременности, которое обычно проявляется после 20-й недели. Его ключевыми диагностическими признаками являются стойкое повышение артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. и наличие белка в моче (протеинурия). Результаты исследования были доложены на ежегодном собрании Общества медицины матери и плода, добавляя весомые доказательства в пользу профилактического использования низких доз аспирина в акушерской практике.

