Спасение для миллионов: простое лекарство оказалось ключом к здоровью сердца

Международная группа исследователей, проанализировав данные масштабного клинического испытания, пришла к выводу, что пероральный прием препарата семаглутид способствует снижению риска прогрессирования сердечной недостаточности. Наблюдение за 9650 пациентами в 444 медицинских центрах по всему миру длилось около четырех лет.

Результаты показали, что у людей с сердечной недостаточностью и сохранной фракцией выброса левого желудочка применение семаглутида приводило к уменьшению вероятности неблагоприятных исходов. При этом у пациентов со сниженной фракцией выброса значимого влияния препарата на сердечно-сосудистые риски выявлено не было. Особенно выраженный профилактический эффект отмечен у больных сахарным диабетом второго типа.

Ученые указывают на необходимость дальнейшего изучения различий в эффективности препарата в зависимости от типа дисфункции сердца.

