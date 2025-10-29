Спасение звезды: канадскую волчицу из передачи Дроздова вылечили в Подмосковье

В каширской кинозоостудии «Ковчег» спасают жизнь знаменитой канадской черной волчице Марго, известной по съемкам в программе «В мире животных» с Николаем Дроздовым и ставшей прообразом животного на обложке романа «Проклятие черного единорога».

Как сообщает REGIONS, 11-летней звезды обнаружили новообразование, потребовавшее срочного хирургического вмешательства. Специалисты ветеринарной клиники «Tigridavet», обладающие уникальным опытом работы с дикими животными, оперативно провели полную диагностику, включая рентген для исключения метастазов, и успешно выполнили операцию.

Основательница «Ковчега» Анна Пономарева отмечает, что волчица тяжело переносит лечение, но команда продолжает делать необходимые уколы. Сейчас у Марго начался сложный послеоперационный период, требующий регулярных медицинских процедур и терпения от всех сотрудников. Волчица выросла в студии вместе с младшим братом Драго и обладает сильным характером, а ее рычание часто является не угрозой, а способом коммуникации. По словам хозяйки, именно понимание особенностей поведения помогло найти к Марго подход.

Специалисты подчеркивают, что в неволе при хорошем уходе волки могут прожить до 14-18 лет, тогда как в дикой природе их век редко превышает 8-10 лет. Примером долголетия служит другая обитательница «Ковчега» — серая волчица Шакира, которой весной исполнится 16 лет. Сама кино-зоостудия является профессиональной площадкой для животных-актеров, снимающихся в фильмах и клипах, а также предлагает экскурсии с возможностью познакомиться с питомцами, включая волков, лис, оленей и других обитателей, при условии предварительной записи.

