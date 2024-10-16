Спасенный в Охотском море россиянин мог перенести микроинфаркты из-за жажды

Об этом в беседе с Инфо24 заявил врач-невролог Павел Хорошев, комментируя спасение дрейфовавшего 67 дней в море мужчины.

Спасенный в Охотском море россиянин столкнулся с проблемами со здоровьем из-за длительного отсутствия пресной воды. Врач полагает, что интоксикация организма и повышение вязкости крови могли привести к микроинфарктам.

Согласно предварительным данным, мужчина, находясь в сложной ситуации, пил соленую воду, что могло негативно сказаться на его почках и общем состоянии здоровья.

Тем не менее, Хорошев выразил уверенность в том, что мужчина полностью восстановится. По его словам, никаких необратимых последствий для его здоровья не будет.

Ранее мужчину, два месяца дрейфовавшего на лодке в Охотском море, поместили в противошоковую палату.