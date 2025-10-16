Спасены жизни минимум 80 горняков: опасные нарушения обнаружили на ряде шахт

Инспекторы Ростехнадзора в ходе внеплановых проверок с 9 по 15 октября выявили серьезные нарушения на пяти угольных предприятиях Кузбасса, в числе которых снова фигурирует печально известная шахта «Листвяжная». Об этом пишет VSE42.Ru .

По словам официального представителя ведомства Андрея Виля, результатом рейдов стали шесть протоколов о временном запрете деятельности, что, по оценкам специалистов, позволило сохранить жизнь и здоровье примерно 80 шахтеров. Основной риск, который выявили проверяющие, — высокая вероятность взрывов пыле-метановоздушной смеси из-за грубых нарушений требований промышленной безопасности.

На шахте «Листвяжная», где в 2021 году произошла крупнейшая за последние годы авария с человеческими жертвами, инспекция снова обнаружила критичные недочеты в системе взрывобезопасности электрооборудования. Это привело к немедленному запрету на ведение горных работ в вентиляционном штреке № 825 и демонтажной камере № 825. Все материалы по факту нарушений уже переданы в суд для принятия решения.

Параллельно проверки затронули шахтоуправление «Талдинское — Кыргайское», шахту «Талдинская-Западная-1», шахтоучасток «Октябрьский» и шахту «Чертинская-Коксовая», где также введены ограничительные меры. Данные действия надзорного органа носят превентивный характер и направлены на недопущение новых трагедий, вызванных игнорированием правил безопасности при добыче угля.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе спасли 120 жизней от потенциальных взрывов на шахтах.