«Спасибо маме, что родила в декабре»: Госдума повысила возраст призыва

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года следует из документа. Отмечается, что нижнюю планку призывного возраста депутаты решили не менять.

Отдельно председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что граждане, которым будет 27 полных лет на момент 31 декабря 2023, под действие закона не попадут.

«Спасибо маме, что родила в декабре, а не в январе 96-го, не попадаю»; «Я, хоть и девушка, но все равно как-то со спокойствием выдохнула, что мне уже 30»; «Не вяжется у меня как-то срочная служба с образом 30-летнего себя. Повезло, что пролетаю», — порадовались россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что депутаты приняли закон об увеличении призывного возраста.