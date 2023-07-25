«Спасибо за Тайсона»: бойцы СВО передали привет боевому псу, который нашел приют в Подмосковье

Добровольцы из Ногинска передали бойцам в зоне спецоперации гуманитарную помощь и гостинцы из дома, а также выпуск газеты «Богородские вести» с заметкой о жизни пса по кличке Тайсон, которого волонтеры до этого забрали с передовой.

Овчарка жила в обычной украинской семье в Сватовском районе, однако хозяева пса эвакуировались и оставили животное на произвол судьбы. Собаку приютили российские военные. Вместе с ними Тайсон каждый день выходил на боевое дежурство. Затем пса забрал себе волонтер из Ногинска Дмитрий Качарава, сообщает газета «Богородские вести».

Прочитав заметку о своем четвероногом боевом друге, военнослужащие расчувствовались и написали благодарность жителям Ногинска прямо на газетной полосе.

Фото: [ «Богородские вести» ]

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил военнослужащих 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ с годовщиной ее образования.