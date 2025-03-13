Спасли молитвы матери: боец СВО чудом остался жив после атаки украинского дрона

Дагестанец Гаджимурад Амаев из Кизляра едва не погиб после встречи с дроном ВСУ, но выжил. Его семья уверена, что молодого бойца спасли молитвы матери, пишет KP.RU.

Случай произошел в феврале 2025 года. Гаджимурад возвращался один с боевого задания, как неожиданно из-за «Урала» у стекла появился БПЛА. За одну секунду произошел удар, а после военный потерял сознание.

Бойца нашли случайно позже, думая, что он погиб. Однако после госпитализации оказалось, что он жив. Врачи сделали все возможное и смогли реанимировать молодого военного. Из глаза достали осколок, что вывело его из строя. В дальнейшем его заменят на искусственный.

Мама дагестанца рассказала, что его могли спасти ее родительская любовь и молитвы. Сам Гаджимурад ушел втайне от нее.

Примечательно, что Гаджимурад Амаев имеет уже множество наград. Среди них — «За боевые отличия», Суворова, «Участнику специальной военной операции», «За военную Доблесть», «100 лет Войскам РХБЗ ВС России».

Ранее сообщалось, что одна хитрость помогла бойцам ВС РФ с водой во время недельного захода к ВСУ по трубе.