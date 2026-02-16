Спасся бегством: житель Долинска выжил после удара ножом в живот
SakhalinMedia: в Долинске завели дело на мужчину, ударившего ножом знакомого
В Долинске разгорелся криминальный конфликт между двумя знакомыми, который едва не закончился трагедией, сообщил портал SakhalinMedia.
Вечером 13 февраля в одной из квартир на улице Комсомольской встретились двое местных жителей. То, что начиналось как обычное общение, в какой-то момент переросло в ожесточенную ссору.
В ходе выяснения отношений 30-летний мужчина не сдержал эмоций и схватился за нож. Он нанес удар своему 28-летнему оппоненту. Лезвие попало прямо в живот. Полученная рана оказалась серьезной.
Нападавший не смог довести задуманное до конца, поскольку раненый, несмотря на тяжелое ранение, сумел вырваться и броситься наутек.
Соседи или прохожие вызвали скорую помощь, и пострадавшего доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь, и сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
Сотрудники долинского управления Следственного комитета России (СКР) отреагировали на случившееся и возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемого задержали.
Следователь вышел в суд с ходатайством, и фигуранта заключили под стражу. В ближайшее время правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и собрать полную доказательную базу.
