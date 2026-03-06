Спасти Айвазовского: древний храм, где венчался маринист, может рухнуть

Крымчане бьют тревогу: старинный храм в Феодосии, связанный с именем великого мариниста, может исчезнуть с лица земли, если не принять срочных мер. Речь идет о церкви святых архангелов Гавриила и Михаила, где венчался Иван Айвазовский. На пресс-конференции в Совете министров Крыма заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия регионального Минкульта Александр Диденко рассказал о планах по спасению объекта и о том, почему реставрация до сих пор не началась.

По словам специалиста, сотрудники министерства уже выезжали на место и осмотрели памятник. Угроза дальнейшего разрушения подтвердилась. Сейчас за счет спонсорских средств разрабатывается проект противоаварийных работ, который планируют завершить к маю.

Однако, как напомнил Диденко, храм передан в безвозмездное пользование религиозной организации — Церкви Сурб Саркис Армянской Апостольской церкви. Именно община должна следить за техническим состоянием здания. Когда начнутся сами противоаварийные работы и за чей счет, представитель Минкульта ответить не смог. О реставрации говорить пока преждевременно, но в теории ее можно провести за счет федерального бюджета. Для этого собственник должен подать пакет документов в Министерство культуры РФ, чтобы объект включили в госпрограмму. По информации Диденко, таких документов либо не подавали, либо их недостаточно — храм в программу не включен.

Напомним, недавно стало известно о полном обрушении колокольни этой церкви. Ранее председатель региональной армянской национально-культурной автономии Георгий Акопян заверял, что противоаварийные работы начнутся в ближайшее время. Однако он подчеркнул, что на полноценную реставрацию у Крыма денег нет: восстановление одного такого храма, по его словам, стоит как строительство десяти новых.

Что за храм и почему он важен?

Церковь святых архангелов Гавриила и Михаила (Сурб Рештакапетац) — уникальный памятник средневековой армянской архитектуры. По разным данным, храм был построен в XV веке. Его историческая ценность неразрывно связана с именем Ивана Айвазовского: именно здесь в 1848 году художник венчался с Джулией Грейвс.

Что происходит с храмом?

Ситуация критическая. В конце февраля 2026 года окончательно рухнула колокольня. По словам краеведов, о проблемах было известно еще в 2013 году: во время реконструкции 1960-х купол сделали из слишком тяжелых материалов, что привело к трещинам в стенах. Два года назад храм посещала делегация Минкульта, но работы так и не начались.

Кто виноват и кто должен платить?

Формально ответственность лежит на религиозной общине, которой храм передан в пользование. Однако у общины нет средств на полноценную реставрацию. Включение объекта в федеральную программу — процесс долгий и бюрократический. Местные власти и депутаты признают: бюджет Крыма не потянет такие расходы. Пока храм пытаются спасать за счет спонсоров и неравнодушных граждан.

