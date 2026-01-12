Спасти от вечного сна: история девушки, которая заставила чиновников купить ей дорогой препарат

Департамент здравоохранения города Москвы запланировал закупку дорогостоящего незарегистрированного в Российской Федерации препарата для лечения пациентки с диагнозом «нарколепсия». Это первый подобный прецедент, когда лекарственное средство приобретается для больного с данным редким заболеванием за счет государственного бюджета, сообщает « Коммерсантъ ».

Пациенткой является студентка МГУ Алена Цыцарева, страдающая тяжелой формой нарколепсии первого типа с катаплексией. В августе 2025 года врачебная комиссия констатировала неэффективность стандартных методов терапии и признала отсутствие в России зарегистрированных альтернатив. Было принято решение о необходимости применения препарата питолизант (торговое название «Вакикс») французского производства.

Согласно информации на портале госзакупок, на приобретение лекарства выделено 454,6 тыс. рублей. Поставка должна быть осуществлена до 26 марта 2026 года. В департаменте здравоохранения столицы подтвердили, что закупка незарегистрированных средств возможна в исключительных случаях по решению врачебной комиссии.

Нарколепсия — хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся неконтролируемыми приступами дневной сонливости и внезапной потерей мышечного тонуса (катаплексией). Официальной статистики по количеству больных в России не ведется, но, по оценкам пациентских организаций, их могут быть десятки тысяч. Ранее пациенты сталкивались с трудностями в лечении, поскольку другие эффективные препараты, такие как модафинил, включены в список запрещенных веществ.

