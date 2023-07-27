«Спасти папу от злых дядь»: дочь спецназовца решила отомстить за гибель отца на СВО

У Виктора Кочеткова, который погиб на спецоперации, остались супруга и маленькая дочка. Жена Катя с теплотой вспоминает, как познакомилась с Витей в тогда еще популярной системе сообщений ICQ.

Екатерина даже помнит точную дату: 19 апреля 2009 года. По словам девушки, Виктор написал ей первый, и она начала с ним общаться.

«Чуть больше двух недель мы переписывались, а шестого мая первый раз увидели друг друга и начали встречаться. В июне его забрали в армию, и этот год мы слали друг другу письма и иногда созванивались. После его возвращения мы редко расставались более чем на неделю», — отмечает женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 2014 году Катя и Витя поженились. По словам супруги, Виктор всегда был целеустремленным, особенно если это касалось его работы. Так как зарплата частично зависела от его физической подготовки, он тренировался практически каждый день. И даже в снег, дождь или мороз он мог спокойно пойти на пробежку или турник.

«А в 2019-ом у нас родилась дочка Каролина. Витя был замечательным папой, очень любил баловать нашу дочку и крайне редко делал ей замечания. Каролина мечтает, что когда-нибудь она обязательно спасет папу от злых дядь, из-за которых он не может к нам вернуться», — грустно улыбается женщина.

Большой потерей смерть Виктора стала и для его сестры Алены. В годовщину смерти брата она написала в соцсетях: «Уже ничего не будет, как прежде. Мне некому позвонить и нажаловаться на весь мир. Никто не сможет налить кофе и сам же его выпить. Никто с таким аппетитом не съест мои домашние бургеры. Я была самой доставучей сестрой на свете, начиная от ломания твоих игрушек и заканчивая нравоучениями в 30. Но я тебя любила, люблю и всегда буду».

Подробности жизни и ухода на СВО Виктора Кочеткова читайте здесь.