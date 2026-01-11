Спасут Россию только вера и совесть: жуткая правда, которую знала лишь одна старая монахиня

Фото: [ Флаг на фоне неба на стадионе «Труд» в поселке Малаховка округа Люберцы/Медиасток.рф ]

В сегментах интернет-пространства наблюдается активное обсуждение текстов, приписываемых старице Макарии. Эти материалы, распространяемые на различных платформах, содержат формулировки, которые часть пользователей интерпретирует как пророчества о потенциальных испытаниях для России и славянских народов, сообщает Ель.

В публикуемых текстах говорится о рисках конфликтов, появлении «хитрых» внешних противников, необходимости проявления твердости и бдительности в международных отношениях. Отдельно в этих обсуждениях упоминается тема сотрудничества и скрытой конкуренции между государствами. Фрагменты, приписываемые Макарии, также содержат утверждения о духовной защите и важности сохранения нравственных ориентиров.

Подобные дискуссии, периодически вспыхивающие в сети, отражают существующий общественный интерес к метаисторическим и эсхатологическим нарративам, особенно в периоды социальной неопределенности. Тексты не являются официальным церковным учением и рассматриваются в рамках фольклорно-публицистического поля.

