СПЧ потребовал выгнать из России всех мигрантов, чьи дети не ходят в школу

Глава Совета при президенте по содействию развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался о необходимости выезда семей мигрантов, чьи дети не посещают школы, из Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале организации.

По мнению Фадеева, Россия не может позволить себе игнорировать будущее детей, даже если они не являются гражданами страны и прибыли сюда в качестве трудовых мигрантов.

В Совете привели статистику Министерства внутренних дел, согласно которой в России проживает 785 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан. Из них только около четверти посещают учебные заведения, остальные остаются вне образовательной системы.

«Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно и права их детей на образование обеспечивает страна исхода», — приводится в сообщении СПЧ.

Также Фадеев обратил внимание на то, что большое количество детей и подростков, оставшихся без присмотра, на улицах и в общественных местах может стать причиной роста преступности.

Ранее сообщалось, что зарезавших барана на детской площадке в Москве мигрантов требуют депортировать из России.