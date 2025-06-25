Зарезавших барана на детской площадке в Москве мигрантов требуют депортировать из России

Это нарушение, которое может нанести вред психическому состоянию наших детей. Мигрантов, совершивших акт жертвоприношения на детской площадке, могут отправить обратно на родину, сообщил в Телеграм-канале «В Стране» Иван Соловьев, заслуженный юрист Российской Федерации.

По его мнению, это серьезное нарушение правил поведения в обществе. Безусловно, это проявление неуважения к окружающим.

Накануне в телеграм-канале «Многонационал» появилось видео, на котором запечатлен процесс забоя барана. Это произошло на детской площадке в одном из жилых комплексов Москвы.

На видео можно увидеть, как мужчины разделывают тушу животного, которое было подвешено на турнике у дома.

Также стало известно, что незадолго до этого инцидента герои видео домогались женщины и требовали от нее снять одежду. Когда хозяин квартиры, где проживают иностранцы, узнал о случившемся, он потребовал от них немедленно съехать. В данный момент полиция проводит проверку по инциденту с бараном.

«…Конечно, с моей точки зрения, да, это может быть основанием для депортации таких иностранных граждан с последующим запретом на въезд на территорию нашей страны», — подчеркнул Соловьев.

Специалист в области права считает, что подобные случаи представляют собой угрозу для безопасности и психического благополучия детей в России. Необходимо дать им соответствующую правовую оценку и применить к виновным все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что жители села в Сибири собрались на народный сход из-за мигранта-извращенца.