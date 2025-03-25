«Спеть о потере сына»: Мария Захарова рассказала о премьере песни «Мой ангел»

В Санкт-Петербурге прошла премьера песни «Мой ангел» о матерях, потерявших своих сыновей, музыку к которой написал композитор Максим Фадеев. Об этом в своих социальных сетях сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая стала автором текста.

Песню исполнила Ирина Понаровская, потерявшая сына в 2024 году. Захарова подчеркнула, что у нее получилось «спеть о потере сына, прочувствовав каждую частицу беды».

Официальный представитель МИД также отметила, что в течение трех лет она общалась с матерями погибших, чтобы написать эти стихи.

«Общалась с матерями погибших ребят, читала их письма, участвовала в их мероприятиях в поддержку тех, кто сражается. Понимала, что чувства переполняют. Но не знала, как подступиться и кто сможет исполнить», — поделилась она.

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