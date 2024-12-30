Спецборт из специального летного отряда «Россия» два дня провел в США

Об этом со ссылкой на FlightRadar сообщает Baza.

Специальный российский самолет, на котором летают высшие государственные деятели, два дня провел в США.

25 декабря спецборт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26 декабря он вылетел из Петербурга в Нью-Йорк, а оттуда – в Вашингтон.

28 декабря Ил-96-300 снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда – в Москву.

На этом лайнере летали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопрос о причинах крушения Embraer 190.