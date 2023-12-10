Спецборт МЧС доставил в Москву очередную группу вывезенных из Газы россиян

Спецборт МЧС с группой с россиян из 100 человек и членами их семей, эвакуированных из охваченного военными действиями сектора Газа прибыл в Москву.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское МЧС, борт из Египта, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».