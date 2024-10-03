Спецборт МЧС эвакуировал из Ливана 60 россиян

Граждан России доставили на родину из Ливана. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Для вывоза россиян из Ливана задействовали отечественный Ил-76. Недавно ведомство отчиталось, что борт успешно приземлился в Москве. Среди пассажиров — члены семей дипломатических работников, служащих в Бейруте.

«Эвакуация проводилась по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — отмечает спасательная служба.

Напомним, за последние несколько недель накалилась ситуация на Ближнем Востоке. В конце сентября Израиль начал наземную операцию на юге Ливана, в начале октября агрессия сместилась уже на еврейское государство. Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, позже вновь ответил Ливан. Продолжает сопротивление ЦАХАЛ ливанская армия, «Хезболла», иранские силы и йеменские хуситы.

Ранее россияне, проживающие в Ливане, рассказали о первых днях обстрелов со стороны Израиля.