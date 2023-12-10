Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Очередной самолет с вывезенными из сектора Газа российскими гражданами и их семьями вылетел из египетского Каира в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную российским МЧС.

«Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву из Египта», - сообщили в МЧС.

Там отметили, что все эвакуированные россияне по прибытию в Москве будут обеспечены предметами первой необходимости, питанием и теплой одеждой.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».