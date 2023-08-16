Спецборт МЧС с пострадавшими от взрыва на АЗС вылетел из Махачкалы в Москву

16 пострадавших при взрыве в автосервисе в столице Дагестана будут проходить лечение в клиниках Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, только что из махачкалинского аэропорта поднялся в воздух спецборт МЧС Ил-76.

Напомним, вечером 14 августа на окраине столицы Дагестана вспыхнул автосервис. Затем пламя перекинулось на находящуюся радом заправку и прозвучал взрыв. В ходе ЧП погибли и пострадали десятки местных жителей.

«Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта города Махачкала в аэропорт Раменское. Самолет Ил-76 МЧС России, по уточненной информации, доставит 16 пострадавших в результате трагедии из Махачкалы в Москву», - говорится в сообщении экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в дагестанских больницах сейчас остаются 47 человек, которые получили ранения во время ЧП на заправочной станции в Махачкале.