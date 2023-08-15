Стало известно, сколько человек находится в больницах после взрыва в Махачкале

В дагестанских больницах сейчас по-прежнему остаются 47 человек, которые получили ранения во время ЧП на заправочной станции в Махачкале. Об этом пишет ТАСС вечером 15 августа.

Уточняется, что количество погибших граждан во время инцидента осталось прежним – это 35 человек. В больницах на данный момент продолжают лечение 47 жителей.

Напомним, ранее МЧС Дагестана опровергало информацию о новом задымлении на месте инцидента. Подробнее читайте в нашем материале.