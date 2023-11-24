Спецборт МЧС сел в Москве с еще 103 эвакуированными из Газы россиянами с семьями

Очередная группа российских граждан, вывезенных из охваченного военными действиями сектора Газа, доставлена в РФ, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается,что спецборт МЧС из египетского Каира с 103 россиянами и членами их семей только что благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

«Самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Всего на борту 103 человека, включая 47 детей», - приводится в сообщении.

Как добавили в российском МЧС, за минувшие сутки КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа пересек 101 россиянин. Всего же с начала конфликта из палестинского анклава вывезены на родину более 750 человек.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».