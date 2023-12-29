Спецборт МЧС вылетел из Каира в Москву: на борту 33 россиянина

Спецборт МЧС вылетел из Каира в Москву. На борту – граждане России, которые были эвакуированы из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, сообщается, что на борту самолета было 33 человека, среди них 14 детей – все они приняли решение покинуть зону палестино-израильского конфликта.

Напомним, что граждан нашей страны доставляли из КПП «Рафах» в Каир, чтобы уже оттуда отправить домой, в Россию. Конфликт Палестины и Израиля обострился 7 октября, когда боевики ХАМАС проникли в Израиль и начали уничтожать граждан. В ответ на это израильская армия начала операцию в Газе.