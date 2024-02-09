Специалист Абунин: россиянам не грозит магнитная буря после вспышки на Солнце

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе с RT рассказал, что вероятность магнитной бури очень мала, несмотря на последнюю солнечную вспышку 9 февраля.

Магнитные бури ухудшают самочувствие некоторых людей. У особо восприимчивых выделяется больше адреналина, что вызывает повышенный аппетит, скачки давления и головные боли. Как отметил Артем Абунин, недавно на Солнце зарегистрировали мощную вспышку. Как правило после них и происходят магнитные бури.

«Это называется «X-класс», если смотреть по рентгеновскому диапазону... За правой стороной Солнца произошла вспышка, и мы увидели только самый ее хвостик. То есть мы не видели само основание этой вспышки, но тем не менее она дала Х-класс. На данный момент у нас уже регистрируются солнечные космические лучи или солнечные протоны высоких энергий более 100 мэВ», — рассказал Абунин.

Выброс, как отметил эксперт, будет сопровождать вспышку вправо от Земли. Это значит, что россиянам не стоит опасаться магнитных бурь ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек за последнее время.