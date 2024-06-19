Специалист Белобородов объяснил, какие нарушения производства привели к ботулизму в консервах

Ботулотоксин, вырабатываемый бактерией Clostridium botulinum, привел к массовому отравлению в России. Опасную инфекцию люди получили после употребления салата из службы доставки. Канал RT поговорил со специалистами и попросил рассказать, какие именно нарушения при производстве продуктов, в том числе и злополучных консервов, могут привести к ботулизму.

В случившихся вспышках ботулизма винят консервы. Зародиться бактерия могла в фасоли или тунце, вероятно, из-за нарушений в процессе производства. Врач-эпидемиолог КВМТ им. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун отметила, что больше рисков несут домашние консервы. Причина проста: бактерия обитает в почве, а заготовки из загрязненных или плохо промытых овощей, ягод, грибов, фруктов и других даров природы, могут сохранить в себе заразу. Представить такую ситуацию на современных производствах сложно, но, очевидно, что-то на предприятии дало осечку.

«Это возможно, если была нарушена технология приготовления консервов. Например, если сломалось оборудование, которое должно поддерживать или показывать температуру приготовления, а на это никто не обратил вовремя внимание», — отметила специалист.

Бактерия очень любит среду без воздуха. Именно герметичные контейнеры и консервы помогают ей развиваться. Консерванты, приправы, соли — ничто не убивает этого опасного «жителя». Помочь может лишь температура нагревания до +100 °С, и то, на протяжении нескольких часов. В остальных случаях бактерия будет активно выделять ботулотоксин, заражая еду и впоследствии человека.

Замгендиректора по производству ООО «Кубань-Ти» Азмет Тлехуч рассказал, какие меры безопасности позволяют избежать проблем с ботулизмом. Во-первых, консервы обязательно проходят стерилизацию и проходят карантин в течение минимум 10 дней. Если за этот срок условия хранения или производства были нарушены, консервная банка, скорее всего, лопнет. Во-вторых, каждое хранение должно быть обеспечено на предприятии специальной микробиологической лабораторией. Все это помогает избежать выпуск порченной продукции.

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