Специалист Кромочкин рассказал о признаках обмана со стороны арендодателя квартиры

В праздничные дни активизируются мошенники и недобросовестные арендодатели, обман от которых распознать не всегда легко. Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин рассказал в беседе с gazetametro.ru , как уберечься от обмана при съеме жилья.

Как напомнил эксперт, мошенники как прежде активно крадут персональные и банковские данные с помощью поддельных ссылок, в том числе и в области недвижимости. Насторожить съемщика в объявлении должна информация якобы об ограниченном предложении, низкой цены и возможности сбить ее «только для вас». Также нужно прекращать контактировать с авторами объявления, которые требуют предоплату и какие-либо взносы.

«Первым делом идите в полицию и пишите заявление. Если деньги переводились через банк, то нужно запросить у него копию вот этой операции», – объясняет юрист Михаил Салкин.

При этом мошенников, притворяющихся арендодателями, найти легче, чем телефонных обманщиков. Гражданам советуют не стесняться обращаться к правоохранителям за помощью в этих вопросах.

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