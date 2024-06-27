Специалист Куликов рекомендовал перейти на легкие блюда летом

Лето — идеальная пора, чтобы включить в свой рацион больше овощей, ягод и фруктов. Это открывает множество легких закусок и блюд, которые желательно употреблять в жару вместо тяжелой пищи. Об этом заявил биотехнолог Дмитрий Куликов в беседе с RT .

Специалист рекомендует перейти летом на рацион, в котором преобладают легкие блюда. К ним можно отнести овощные и фруктовые салаты, холодные супы, рыбу, морепродукты и зелень. Питание должно быть дробным, то есть, небольшие порции 4-5 раз в день. Нужно избегать слишком соленой, сладкой и жирной пищи, так как она создает лишнюю нагрузку и дольше переваривается.

Летом важно чаще употреблять чистую воду комнатной температуры. В среднем человеку нужно 30 мл на 1 кг веса, но в жару нужно больше.

«Безусловно, лучше пить чистую воду, но допускается пить несладкие морсы, компоты, зеленый чай. Также нужно пить слабоминерализованную газированную воду, позволяющую восстанавливать электролитический баланс. В жару человек теряет значительное количество минеральных веществ с потом», — рассказал Куликов.

Потребление алкоголя и сладких газировок нужно уменьшить, либо вовсе отказаться от этих напитков.

Ранее сообщалось, что польза разгрузочных дней была опровергнута врачами.