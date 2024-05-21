Специалист Леднев объяснил, что определяет хорошего фитнес-инструктора

Завкафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта Владимир Леднев рассказал RuNews24 о профессии фитнес-тренера и объяснил, почему человек в этой сфере должен обладать рядом неожиданных навыков.

По словам Леднева, фитнес-инструктор должен обладать не только харизмой и разбираться в спортивных нюансах, но и уметь воздействовать на людей психологически. Ведь именно тренер помогает найти клиентам мотивацию и поддерживает, благодаря чему люди не сдаются на достижениях в зале. Это означает, что тренер должен находиться в постоянном развитии, черпая информацию из разных источников.

«Коммуникации с клиентами – это очень непростой процесс, так как надо понимать, что клиент тоже кое-что знает о своем здоровье, иногда неплохо разбирается в тренировках и других аспектах. <...> Например, на групповых занятиях фитнес-тренер, как дирижер оркестра, — он должен слышать и чувствовать каждый инструмент. И, конечно, клиенту нельзя говорить: «Я знаю», «Я считаю только так» или «Я тут главный». Клиенту необходимо все доказывать, убеждать и все факты аргументировать», — пояснил профессор Владимир Леднев.

Таким образом, хорошего тренера определяет развитие не только в своей сфере. Важно, чтобы он изучал литературу по своей дисциплине, следил за новинками, а также посещал разные курсы, в том числе и психологические.

Ранее сообщалось, к каким губительным последствиям приводит сидячая работа.