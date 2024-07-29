Специалист Минздрава Чуланов назвал главные признаки гепатита

Главный внештатный специалист Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, какие признаки возникают при воспалении печени и когда важно обратиться за помощью.

Заболевания ЖКТ, язвенные процессы, вредные привычки и вирусы являются основными причинами развития гепатита типов A, B, C, D и E. Буквы обозначают виды инфекций-провокаторов. Однако воспаление также делиться на две группы.

Так, к энтеральным вирусным гепатитам относятся Е и А. Попадают чаще в организм с водой или пищей. В то же время есть парентеральные вирусны, В, С и D: они передаются при попадании крови и других жидкостей в организм здорового человека. Распространенный пример: грязная игла. Часто использованием одного шприца грешат наркоманы, но заражение легко получить также при пирсингах и татуировках, или косметологических инъекциях. Такое возможно, если специалисты игнорируют правила санитарной безопасности.

Вирусные гепатиты могут протекать без симптомов. Однако врач рекомендует чаще обследоваться, если возникло даже малейшее подозрение. На развитие болезни может указывать слабость, тошнота, рвота, чувство тяжести в правом подреберье, в желудке. Нередко температура тела поднимается будто без причин. На проблемы с печенью могут указать пожелтевшие белки глаз. По словам Чуланова, при гепатите цвет мочи становится темным, а кала — светлым.

Проверить себя на гепатит можно, обратившись за анализами. Сдают материал на функцию клеток печени, инфекцию, а также проходят УЗИ и другие обследования.

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