Специалист Невеев развеял миф про связь язычества с Масленицей

Эксперт по религиозным культам Александр Невеев в беседе с RuNews24.ru рассказал, почему Масленица не имеет отношения к старым языческим традициям, как обычно считают в обществе.

Масленицу называют отголоском язычества в христианской культуре, однако история не имеет подтверждения связи примет славян с нынешней верой. Однако и культом или ритуалом называть масленичную неделю неправильно.

«...название Масленицы, и время ее проведения, — все это связано с христианством. Это просто неделя перед Великим постом, когда были серьезные послабления в пище. И поэтому она так и называется — Масленица. Что касается народных гуляний и традиций, которые во время этих гуляний соблюдаются, то это, безусловно, то, что придумал сам народ», — рассказал ученый.

Также до сих пор доподлинно неизвестно, кто придумал Масленицу, и когда это произошло. Многие полагают, что праздник придумали до христианства. Однако эксперт отметил, что это вопрос восприятия христианства в разных уголках страны. Например, чучело Мары или Марены сжигали не все. Таким образом Масленица пришла из народа, но уже после принятия христианства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоится почти 500 мероприятий, посвященных Масленице.