Специалист Пермяков предостерег россиян от зарядки телефонов на жаре

Замедиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с RT объяснил, как жаркая погода может повлиять на смартфон и почему его нельзя заряжать под солнцем.

Жара плохо влияет практически на любую технику. Компьютеры летом хуже охлаждаются, и то же самое происходит с телефоном. По словам Пермякова, хотя современные смартфоны обладают системой защиты от перегрева, и устройство просто выключается при повышении температуры, заряжать их на жаре нельзя. Это может привести к быстрому износу батареи. Также аккамулятор может вздуться и повредить другие детали телефона, а это его в итоге «убьет».

«Ни в коем случае не заряжать устройство под прямыми солнечными лучами (например, на подоконнике). Не держать его в местах, где нет вентиляции (сумки, чемоданы)», — подчеркнул специалист.

Напомним, что также на солнце нельзя оставлять очки с толстыми линзами, кувшины с водой, газовые и другие баллончики. Только недавно в Подмосковье из-за нагревания взорвался газовый баллон. Хозяева держали его на балконе.