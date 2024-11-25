Специалист по домоводству Кизилашвили пояснила важность ежедневной влажной уборки дома

По словам специалиста по домоводству Оксаны Кизилашвили, уборка в квартире для многих людей является не самым приятным занятием, тем не менее ее важно проводить ежедневно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что легкую влажную уборку следует совершать каждый день, а мыть полы ежедневно не стоит мыть очень часто, а только по мере загрязнения пола, поскольку частое мытье полов может испортить напольное покрытие.

По мнению эксперта, протирать пыль каждый день необходимо из-за того, что пыль способствует развитию аллергии, а также в отопительный сезон пыль создает больший дискомфорт для системы дыхания.

Она отметила, что для сокращения времени уборки необходимо изначально класть все вещи на свои места.

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