Парламентские выборы во Франции показывают победу руководителя правой фракции «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В беседе с KP.RU президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин рассказала, что это может серьезно изменить отношение Франции к Украине.

Впереди еще второй тур парламентских выборов, но многие эксперты уже прогнозируют успех Ле Пен. В первом раунде она оторвалась от всех партий. Фабрис Сорлин считает, что Франция нуждается в смене политического курса, так как методы Макрона приводят страну к краху. Это заметно по ситуации с госдолгом и фондовым рынком. По мнению эксперта, Макрон и контролируемые МВД страны левые способны на погромы и протесты. Все это приведет к обвинениям премьера Франции.

«Национальное объединение» — единственная французская партия, которая добивается мира. Да, ее председатель Барделла не раз заявлял, что поддерживает Украину, но это не общая позиция его соратников. В партии много руководителей и активистов, которые поддерживают Россию и хотели бы, чтобы Франция прекратила поставки оружия на Украину. Марин Ле Пен, на мой взгляд, будет способствовать тому, чтобы этот поток замедлился, а то и вовсе прекратился», — высказалась собеседница КП.

Ле Пен помешает отправке войск из Франции на Украину, вернет стабильность, запустит проекты, позволяющие экономить и пополнять бюджет. Среди этих плюсов нет улучшений отношений с Россией, однако изменение политики относительно украинского кризиса уже говорит о многих переменах.

Ранее сообщалось, к чему могут привести парламентские выборы во Франции.