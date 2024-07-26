Специалист Тумин спрогнозировал укрепление рубля на фоне решений ЦБ РФ

В Центробанке намерены держать ставку высокой как можно дольше, объявила глава Эльвира Набиуллина. В беседе с RT депутат Госдумы Валерий Тумин отметил, что благодаря такому решению рубль укрепит свои позиции на рынке.

По словам эксперта, повышение ключевой ставки ЦБ до 18% положительно отразится на национальной валюте. Вырастут процентные ставки по вкладам, рубль станет более привлекательным для инвесторов.

Тумин подчеркнул, что банки станут конкурировать за привлечение депозитов, им придется предлагать более выгодные условия.

Напомним, 26 июля Главный Банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов. Решение объяснили ускоренным темпом инфляции. Цены на фоне спроса граждан выросли настолько, что цифры не сошлись с апрельским прогнозом ЦБ. Экономическую обстановку оценили как стабильную. В условиях санкций удалось поддержать сферу благодаря антикризисным мерам.

Ранее сообщалось, что прогноз ЦБ по росту ВВП в России на 2024 год стал более оптимистичным