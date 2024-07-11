Специалист Зыков нашел минусы в идее о передаче данных блогеров в Роскомнадзор

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил идею, согласно которой блогеров с аудиторией в тысячу и более подписчиков обяжут передавать данные в РКН. Комментарий специалиста передает RT .

По словам Зыкова, инициатива нуждается в доработке, ведь изначально не уточнялось, про какие соцсети речь. Блогеры в настоящее время продолжают вести свою деятельность в запрещенных площадках, и непонятно, как к этому относятся власти. На законодательном уровне просто пользоваться соцсетями не запрещено, однако монетизировать это стало сложно и опасно.

«Чтобы это была добровольная процедура, точно так же, как она сегодня происходит, например, у медиа. Если ты хочешь получить права и обязанности, то ты должен выполнить определенную процедуру по регистрации, получению лицензии, которую предписал Роскомнадзор», — предложил специалист.

По словам Зыкова, к вопросу о ведении блогерской деятельности и отчетности об этом стоит подходить комплексно и детально.

Напомним, ТАСС в РКН поясняли, что могут обязать отчитываться блогеров с аудиторией в тысячу и более человек. Подразумевается передача юридически значимых сведений, ФИО и другие данные. Это объяснили мерами безопасности, так как анонимность пока позволяет мошенникам успешно обманывать людей, распространять недостоверные сведения и многое другое.

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