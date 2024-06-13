Специалист Зыков предостерег от питья воды из пластиковой бутылки в жару

Ультрафиолетовое излучение может изменить состав любой воды в худшую сторону, а в сочетании с пластиком и вовсе превращается в «накопительный яд». Об этом сайту aif.ru рассказал специалист по пищевым производствам, кандидат технических наук Дмитрий Зыков.

Вода из скважины, в стекле, пластике: любая способна стать непригодной под лучами солнца. Однако в случае с жидкостью в пластиковой бутылке идет дополнительный вред. Из материала под воздействием тепла активно выделяются частицы микро- и нанопластика, а также фталаты. При этом частицы настолько мелкие, что способны при попадании в организм проникать в клеточные мембраны.

Более крупный пластик оказывается в ЖКТ, усложняя его работу. По словам Дмитрия Зыкова, самым опасным является даже не это: нагретая в пластике вода способна копить бактерии, а это значит, что получить инфекцию еще проще.

Специалист предостерег от употребления воды из ПЭТ-бутылок летом, особенно под открытым солнцем. Предпочтительнее выбирать стекло.

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