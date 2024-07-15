Специалисты Гостехнадзора Подмосковья проверили работу более тридцати аттракционов
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
На прошлой неделе специалисты Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области проверили 31 аттракцион, в работе одного из них, расположенного в Талдомском округе, они выявили нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Талдомском округе на территории отеля «Country Resort» инспекторы выявили незарегистрированный в управлении аттракцион «FANTASTIK JUMP 2». Его собственнику вынесли предостережение от ведомства.
«Гостехнадзором Минэкологии регулярно проводятся контрольные мероприятия, выявляются и пресекаются нарушения. Инспектора проводят профилактические беседы с нарушителями, выдают предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.