Специалисты Гостехнадзора Подмосковья проверили работу более тридцати аттракционов

Общество

Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]

На прошлой неделе специалисты Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области проверили 31 аттракцион, в работе одного из них, расположенного в Талдомском округе, они выявили нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Талдомском округе на территории отеля «Country Resort» инспекторы выявили незарегистрированный в управлении аттракцион «FANTASTIK JUMP 2». Его собственнику вынесли предостережение от ведомства.

«Гостехнадзором Минэкологии регулярно проводятся контрольные мероприятия, выявляются и пресекаются нарушения. Инспектора проводят профилактические беседы с нарушителями, выдают предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

Актуально
Подмосковье
Министерство экологии и природопользования Московской области
Министр экологии и природопользования Московской области