Специалисты Гостехнадзора проверили работу пятидесяти аттракционов в Подмосковье за неделю

«Исправность аттракционов имеет важное значение по ряду причин. Самой важной является безопасность посетителей. Для нас это приоритет номер один, потому как несчастные случаи на аттракционах могут причинить вред здоровью и жизни наших граждан. Поэтому проверять развлекательные технические средства наша задача», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.