Специалисты Гостехнадзора проверили работу пятидесяти аттракционов в Подмосковье за неделю
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
За неделю специалисты Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области проверили 50 аттракционов, работающих в регионе, нарушений в их эксплуатации выявлено не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Исправность аттракционов имеет важное значение по ряду причин. Самой важной является безопасность посетителей. Для нас это приоритет номер один, потому как несчастные случаи на аттракционах могут причинить вред здоровью и жизни наших граждан. Поэтому проверять развлекательные технические средства наша задача», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе эксперты провели проверку еще 55 аттракционов. По ее результатам недочеты в работе каруселей также не были выявлены.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.