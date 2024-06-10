Специалисты Гостехнадзора проверили работу почти тридцати каруселей, батутов и ракушек в Подмосковье

«Посещение аттракционов часто становится отличным способом провести время в семье или с друзьями. Однако не стоит забывать о том, что некоторые аттракционы могут быть опасными, особенно если не соблюдаются правила безопасности и эксплуатации оборудования», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.