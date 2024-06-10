Специалисты Гостехнадзора проверили работу почти тридцати каруселей, батутов и ракушек в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Сотрудники Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области проверили 28 аттракционов в Подмосковье за неделю, нарушений в их эксплуатации выявлено не было. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Посещение аттракционов часто становится отличным способом провести время в семье или с друзьями. Однако не стоит забывать о том, что некоторые аттракционы могут быть опасными, особенно если не соблюдаются правила безопасности и эксплуатации оборудования», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, все аттракционы должны правильно обслуживаться и на регулярной основе проходить проверку на исправность, чтобы не допустить несчастных случаев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.