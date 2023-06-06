Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели экспертизу более двух миллионов тонн продукции в этом году

С начала этого года специалисты подмосковной Госветслужбы проверили более 2,2 миллиона тонн подконтрольной продукции. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В результате экспертизы удалось не допустить к продаже порядка 14 тысяч тонн некачественных и опасных товаров животного происхождения, рассказал зампред Правительства области Георгий Филимонов. Кроме того, это коснулось четырех тонн продукции растительного происхождения. На прошлой неделе было исследовано более 100 тысячи тонн пищевой животноводческой продукции и 0,3 тонны продукции растительного происхождения непромышленного производства. Экспертизу также проходит вся продукция, представленная на рынках и ярмарках в регионе.

Ранее сообщалось, что специалисты Госветслужбы региона осмотрели месячного хохлатого гиббона.