Специалисты Госветслужбы Подмосковья осмотрели месячного хохлатого гиббона

Владельцы месячного белощекого хохлатого гиббона по кличке Энрике обратились в ветеринарную лечебницу в Истре, чтобы специалисты провели первичный осмотр животного. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

По данным ведомства, обезьяну зарегистрировали, провели чипирование, составили план ее базового обследования. Вскоре детенышу сделают прививку против бешенства. Ветеринары отметили, что белощекий хохлатый гиббон может комфортно жить в квартирных условиях, если ответственно подойти к организации помещения для его содержания и предусмотреть нормы безопасности. Питаются они фруктами, с небольшим добавлением легкоусвояемого белка, животное не издает громких звуков и не является агрессивным.

Ранее сообщалось, что сотрудники колл-центра в Подмосковье приняли свыше пяти тысяч звонков по вопросам безнадзорных собак с начала года.