Специалисты Госветслужбы Подмосковья проверили свыше трех миллионов тонн продукции с начала года

Специалисты Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с начала года проверили безопасность и качество свыше трех миллионов тонн продукции животного и растительного происхождения.

Как сообщила пресс-служба ведомства, ветеринарно-санитарный контроль проходит вся продукция, реализуемая на рынках и ярмарках региона. Специалисты проверяют документы и проводят лабораторные исследования.

Так, на прошлой неделе контроль не прошло 716 тонн продукции животного происхождения и 0,3 тонны продукции растительного происхождения. Товары не были выпущены в реализацию, подчеркнули в региональном Минсельхозпроде.

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