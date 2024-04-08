Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли попугая Гешу
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Сотрудники Можайской ветеринарной станции провели операцию четырехмесячному волнистому попугаю по кличке Геша, который столкнулся с аномалией роста верхней части клюва. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Аномалии развития клюва у птиц могут быть вызваны неправильным питанием, несбалансированным рационом и недостаточным потреблением витаминов А, D и E и минералов, таких как кальций, калий и фосфор», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.
Своевременно проведенная операция позволила спасти птицу, теперь жизни попугая ничего не угрожает. Отметим, что записаться на прием в Государственную ветеринарную клинику региона можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона Единого Контакт-центра: +7 (495) 668-01-25.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.