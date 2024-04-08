Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли попугая Гешу

«Аномалии развития клюва у птиц могут быть вызваны неправильным питанием, несбалансированным рационом и недостаточным потреблением витаминов А, D и E и минералов, таких как кальций, калий и фосфор», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.