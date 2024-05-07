Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли собаку с резаной раной верхнего века

Специалисты Лотошинской участковой ветеринарной лечебницы ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 1» спасли шестилетнего пса по кличке Тишка, который получил резаную рану верхнего века. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По словам владельца, Тишка обладает любопытным характером и часто наблюдает за происходящим, подсовывая голову под металлический забор. Эта привычка, к сожалению, привела к получению травмы», — говорится в сообщении.

Ветеринары осмотрели собаку и установили, что на ее теле нет других повреждений. После этого они наложили швы на верхнее веко питомца. Оперативное вмешательство специалистов позволило улучшить состояние Тишки, сейчас он идет на поправку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.